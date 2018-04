Playoff Nba, Cleveland ko in casa

ROMA, 16 APR - Nel primo turno di playoff Nba sorpresa a Cleveland dove gli Indiana Pacers riescono a superare i Cavaliers per 98-80. Per gli ospiti in evidenza Victor Oladipo, autore di 32 punti, mentre per i Cavs LeBron James si ferma a 24. Vittoria sofferta per i Boston Celtics che piegano 113-107 dopo un tempo supplementare i Milwaukee Bucks ai quali non bastano i 35 punti di Giannis Antetokounmpo. James Harden, con i suoi 44 punti, guida gli Houston Rockets al successo per 104-101 contro i Minnesota Timberwolves, mentre Paul George (36 punti) e Russell Westbrook (29) sono i migliori degli Oklahoma City che battono gli Utah Jazz per 116-108.