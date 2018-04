Serie A: Crotone-Juventus a Fabbri

ROMA, 16 APR - Sarà Michael Fabbri di Ravenna, l'arbitro di Crotone-Juventus, partita valida per la 33/a giornata - 14/a di ritorno - di Serie A, in programma mercoledì 18 aprile con inizio alle ore 20.45. Gianpaolo Calvarese di Teramo è stato designato per Napoli-Udinese, Luca Pairetto di Nichelino dirigerà Roma-Genoa. Fiorentina-Lazio sarà arbitrata da Antonio Damato di Barletta mentre l'anticipo di domani sera tra Inter e Cagliari sarà diretto da Fabrizio Pasqua di Tivoli.