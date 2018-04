Torna a Londra Coppa di Dorando Pietri

BOLOGNA, 16 APR - Torna a Londra a 110 anni dalla maratona che ne decretò il mito e per la seconda volta, a 10 anni dal centenario di quella corsa leggendaria caduto nel 2008, la Coppa di Dorando Pietri. L'opera di argento dorato che la regina Alessandra donò al corridore come sorta di ricompensa per la vittoria negata nel 1908 - perchè sorretto al traguardo dai giudici di gara - sarà nella capitale britannica in occasione della maratona 2018 del 22 aprile. A portarla Oltremanica, il sindaco di Carpi - dove Pietri visse a lungo - Alberto Bellelli e Paola Salati della società ginnastica La Patria 1879. La Coppa sarà visibile negli spazi espositivi che sono stati allestiti in occasione della manifestazione sportiva. Domenica 22 aprile verrà portata al Castello di Windsor dove la Bbc realizzerà un servizio speciale dedicato al trofeo conservato nel caveau di una banca di Carpi: l'ultima volta che è uscito dal suo 'rifugio' è stato per festeggiamenti della medaglia olimpica del nuotatore, Gregorio Paltrinieri.