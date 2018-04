Nuoto: Pellegrini,coraggio cambiare gara

TORINO, 16 APR - "Coraggio? Ho abbandonato la mia 'gara' per dedicarmi alla velocità: in questo momento del nuoto, ci va tanto coraggio per prendere questa decisione". Così Federica Pellegrini, durante l'evento organizzato da Head&Shoulders e che ha visto salire sul palco la nuotatrice azzurra in compagnia del portiere della Juventus, Gianluigi Buffon. "Personaggi come noi sono divisivi, lo sappiamo bene - ha aggiunto la Pellegrini -, ma è giusto andare avanti con le proprie idee, anche questo è coraggio". L'atleta azzurra ha anche scherzato sulle notizie di gossip: "Ho un fidanzato a Milano, ma non lo conosco", svelando anche le proprie preferenze sportive: "Mi piacciono gli sport artistici, il pattinaggio di figura, il nuoto sincronizzato. Non li ho mai potuti praticare ma mi piace molto guardarli".