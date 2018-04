Ciclismo: Tour the Alps, Bilbao leader

ROMA, 16 APR - Il 28enne spagnolo Pello Bilbao Lopez è il primo leader del Tour of the Alps di ciclismo (ex Giro del Trentino), scattato oggi da Arco di Trento. Il corridore dell'Astana si è aggiudicato la prima tappa, da Arco a Folgaria (Trento), lunga 134,6 chilometri, precedendo sul traguardo il compagno di squadra e connazionale Luis Leon Sanchez, sul traguardo con un ritardo di 6". Bilbao ha attaccato in discesa, presentandosi in solitaria all'arrivo e conquistando la prima maglia di leader della classifica generale. Terzo il giovane colombiano dell'Androni Sidermec, Ivan Ramiro Sosa Cuervo, giunto sul traguardo con lo stesso distacco di Luis Leon Sanchez. A 10" il francese Thibaut Pinot (Groupama-Fdj) assieme a Chris Froome (Team Sky). Decimo Fabio Aru, staccato di 14". Nella classifica generale Bilbao Lopez precede di 10" Sanchez e di 12" Sosa Cuervo. Froome è a 20", Aru a 24".