F. Molinari infortunato,salta Texas Open

ROMA, 17 APR - Francesco Molinari era tra i protagonisti più attesi del Valero Texas Open, torneo del PGA Tour che si disputerà a San Antonio da giovedì 19 a domenica 22 aprile), ma un infortunio alla spalla lo ha costretto a dare forfait. Davvero una brutta notizia per l'azzurro, che in Texas avrebbe avuto tutte le carte in regola per ben figurare. L'uomo più atteso sarà dunque Sergio Garcia. Lo spagnolo vuole dimenticare in fretta la delusione rimediata al Masters, concluso al terzultimo posto dopo un'eliminazione arrivata al termine del secondo giro. Il "Nino" sul green dovrà fare i conti con avversari agguerriti ma non imbattibili. In Texas mancheranno all'appello molti big mondiali. Da Dustin Johnson a Justin Thomas passando per Jordan Spieth, Jon Rahm, Justin Rose, Rickie Fowler, Rory McIlroy, Hideki Matsuyama, Brooks Koepka, Patrick Reed e Tiger Woods. L'unico giocatore all'interno della Top Ten mondiale sarà appunto Garcia.