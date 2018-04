Atp Montecarlo: Cecchinato al 2/o turno

ROMA, 16 APR - Dopo l'uscita di scena di Paolo Lorenzi ad opera del francese Pierre-Hugues Herbert, impostosi per 7-6 6-4, un azzurro si qualifica per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, primo della stagione su terra battuta. Il palermitano Marco Cecchinato, proveniente dalle qualificazioni, ha superato per 6-3 6-2 il bosniaco Damir Dzhumur. Oggi giornata d'esordio anche per Fabio Fognini e Andreas Seppi: il ligure affronta il bielorusso Ilya Ivashka mentre l'altoatesino, anche lui passato attraverso le qualificazioni, se la deve vedere con il britannico Kyle Edmund.