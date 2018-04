Oddo, a Napoli pensando positivo

UDINE, 17 APR - "Non stiamo benissimo, ma bisogna comunque pensare positivo". Così il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo alla vigilia della trasferta di Napoli, in cui "dobbiamo fare il massimo che possiamo" ma "non possiamo nasconderci dietro il fatto che non si può non considerare la partita di domenica, che è importantissima. Sarà uno scontro diretto che probabilmente determina il campionato. Oltre ai problemi fisici, abbiamo le tre diffide da considerare perché non possiamo permetterci di arrivare alla sfida con il Crotone decimati". Lasciati a casa gli infortunati o i giocatori non al top, Oddo chiarisce che comunque "non andiamo a Napoli rassegnati. Ho fiducia in chi scenderà in campo, dovranno dare il massimo. Mi interessa portare questi ragazzi alla salvezza; quello è il nostro obiettivo e nessuno all'esterno sa come gestire le situazioni nello spogliatoio. Prendo le decisioni, mi assumo le mie responsabilità nelle scelte e imbocco una strada che penso possa essere quella giusta".