Di Franceaco,il Liverpool può attendere

ROMA, 17 APR - "In questo momento dobbiamo essere svegli e svelti nell'interpretare al meglio la situazione. Dobbiamo capire che tutte le partite sono importanti, per questo la squadra deve pensare al Genoa e non al Liverpool". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia dell'impegno di campionato all'Olimpico con i rossoblu. "Sarà una partita molto delicata, affrontiamo una squadra solida e brava nel contropiede, che con Ballardini in panchina il Genoa ha subito pochissimi gol, è una delle migliori difese del campionato - aggiunge il tecnico della Roma -. Dobbiamo prepararla nel migliore dei modi senza pensare ad altro, sicuramente cambierò qualche uomo, mi serve gente fresca con forze nuove per prevalere".