Tour of Alps a Lopez la seconda tappa

ROMA, 17 APR - Il colombiano Miguel Angel Lopez ha vinto la seconda tappa del Tour of the Alps, da Lavarone a Pampeago, di 145 km. Il portacolori dell'Astana ha battuto allo sprint Pinot e Sosa, terzo come ieri e da oggi nuova maglia ciclamino di leader della generale. Quarto Froome davanti a Pozzovivo, che ha firmato uno degli allunghi più belli della giornata. In difficoltà, nel finale, Fabio Aru che non è riuscito a tenere il passo dei migliori e ha chiuso con un ritardo di 34 secondi. Domani terza delle cinque tappe, da Ora a Merano di 138 km.