Rally: Nucita punta a trofeo FIA GT Cup

ROMA, 17 APR - Stagione intensa quella di Andrea Nucita, accompagnato da Marco Vozzo, impegnato quest'anno su vari fronti, sia in ambito internazionale con l'obiettivo primario di puntare alla conquista del trofeo internazionale FIA GT CUP, un vero e proprio campionato del mondo riservato alle vetture Gran Turismo, sia in ambito nazionale con la partecipazione ad alcuni appuntamenti del Campionato Italiano Rally. Un programma complesso e di assoluta qualità che, proprio per questo, gode del supporto della Federazione attraverso ACI Sport. Un programma 2018 partito nel migliore dei modi con l'ottima, ma sfortunata, prova al Rallye di Montecarlo, esaltata dal quarto tempo assoluto ottenuto nella speciale di Corps una prestazione storica, e soprattutto dal convincente secondo posto ottenuto nel Tour de Corse, dove solamente un po' di sfortuna gli ha impedito di aggiudicarsi il successo assoluto. Nelle gare del mondiale il pilota siciliano corre al volante di una Fiat 124 Abarth Rally.