Sbarca a Palermo il Sara Safe Factor

ROMA, 17 APR - Non solo "bevi responsabilmente", come recita un celebre slogan, ma anche "guida responsabilmente". Non si stanca di ripeterlo un pilota come Andrea Montermini, campione automobilistico che da oltre dieci anni è al seguito del Sara Safe Factor per spiegare agli studenti in età da patente - ne ha già incontrati oltre 90.000 - che "in strada e in pista vincono le regole". Anche quando si corre per vincere. Il Sara Safe Factor è un tour nelle scuole superiori di tutta Italia che nasce dall'impegno di Sara Assicurazioni - Compagnia Assicuratrice ufficiale dell'ACI - per la sicurezza stradale e vede coinvolti in prima linea ACI Sport e l'Automobile Club di Palermo. Un progetto educativo e di sensibilizzazione che, per il suo elevato valore sociale, ha ottenuto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Per il 13° anno consecutivo il Sara Safe Factor "mette in pista" i ragazzi per sensibilizzarli a una guida più sicura e responsabile, attraverso le testimonianze e i consigli di Montermini.