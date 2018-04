Rovera svela la Porsche 911 GT3 Cup 2018

ROMA, 17 APR - . Sabato 21 aprile il campione della Porsche Carrera Cup Italia 2017 Alessio Rovera presenterà la stagione sportiva 2018, che ha nella partecipazione alla Carrera Cup France il programma principale. Durante la serata, che si svolgerà in un locale nel caratteristico borgo di Mustonate, a pochi chilometri da Varese, il pilota classe 1995 svelerà la nuova Porsche 911 GT3 Cup con rinnovata livrea, pronta a esordire nel prestigioso monomarca francese il mese prossimo. All'unveiling della vettura, con la quale (ancora "vestita" di un bianco neutro) Rovera ha già testato per lo Tsunami Racing Team a Franciacorta, Magny-Cours e Le Castellet, saranno presenti lo staff dello stesso driver, la scuderia e personalità di territorio e regione. Reduce da un 2017 di successo e già campione italiano anche della Formula ACI-CSAI Abarth nel 2013, il pilota varesino sarà l'unico italiano al via nella competitiva Carrera Cup France, alla quale aggiungerà ulteriori impegni agonistici di elevato profilo.