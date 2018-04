Nba, bene Toronto, Boston e New Orleans

ROMA, 18 APR - Tre partite nella notte per il secondo turno dei playoff di Nba. Le formazioni vincenti della prima sfida hanno vinto anche gara 2, portandosi perciò sul 2-0. In particolare, i Toronto Raptors hanno sconfitto i Washington Wizards per 130-119, con un DeMar Derozan scatenato, autore di 37 punti. Vittoria facile anche per i Boston Celtics che hanno battuto in casa i Milwaukee Bucks 120-106 con uno show del giovanissimo Jaylen Brown, autore di 30 punti. Meno scontato il successo nella terza gara, quella che ha opposto New Orleans Pelicans e Portland Trail Blazers, con i primi usciti vincitori con il punteggio di 111-102. Per le tre squadre sconfitte ora per necessario assolutamente vincere le prossime due gare.