Golf, Niemann, debutto con mito Garcia

ROMA, 18 APR - Joaquin Niemann è pronto a fare il suo debutto da professionista al Valero Texas Open (19-22 aprile a San Antonio) di golf. Dopo aver guidato per un anno il World Amateur Golf Ranking, il 19enne cileno sogna di affermarsi anche sul PGA Tour, il massimo circuito americano. "Penso di essere pronto -le prime dichiarazioni- e non vedo l'ora di dimostrarlo". Cresciuto nel mito di Sergio Garcia, il cileno ha avuto ieri l'opportunità di giocare 9 buche al fianco del campione iberico. "E' stato molto gentile. Mi ha riempito di consigli spiegandomi che in questo sport c'è sempre da imparare. E che ci saranno alti e bassi, il segreto sarà quello di non innervosirsi quando le cose non andranno al meglio". Giovanissimo, Niemann ha vinto la medaglia Mark H. McCormack assegnata ogni anno dal Royal and Ancient Golf Club di St Andrews (Scozia) ai migliori giocatori dilettanti al mondo. Guadagnandosi così la qualificazione all'Us Open e all'Open Championship.