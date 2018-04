Continental partner ufficiale del Giro

ROMA, 18 APR - Continental Italia ha siglato un accordo di partnership con RCS Sport e sarà sponsor del Giro d'Italia per i prossimi tre anni. La partnership prevede per Continental il ruolo di Official Partner e consentirà al brand di attivare un piano di visibilità che comprende attività sul territorio e presenza sui media del gruppo editoriale. "Siamo lieti di essere presenti anche in un grande evento come il Giro d'Italia - dichiara Alessandro De Martino, amministratore delegato di Continental Italia - e di poter mettere in evidenza la qualità assoluta del nostro prodotto bici. Abbiamo una lunga esperienza nelle competizioni ciclistiche di alto livello e siamo già fornitori di molti team world tour. La partnership con il Giro - che si svolgerà dal 4 al 27 maggio 2018 - si inserisce in un contesto di collaborazioni che vedono il produttore tedesco protagonista nel mondo cycling.