Moto: Pedrosa, domani visita medica

ROMA, 18 APR - Il via libera, se arriverà, lo avrà solo domani ma intanto Dani Pedrosa ci prova. Il portacolori Repsol Honda arriva, infortunatosi al polso due settimane fa in Argentina, è arrivato in Texas, dove è in programma il terzo Gp del 2018. Un ritorno record per lo spagnolo che si è fratturato il radio ed è stato subito operato a Barcellona. Domani lo spagnolo sarà visitato dai medici del circuito che giudicheranno la sua idoneità a scendere in pista. Il diretto interessato, intanto, si mostra fiducioso: "A poco a poco mi sono sentito meglio - fa sapere il pilota sul sito della MotoGp - Sto facendo esercizi per recuperare la mobilità e ridurre l'infiammazione. Adesso come adesso non è facile sapere le reali possibilità di essere in gara perché la pista di Austin è molto impegnativa. Ma la unica cosa certa è che vale la pena provarci, voglio tentare".