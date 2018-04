Atp Montecarlo: eliminato Fognini

ROMA, 18 APR - Finisce al 2/o turno l'avventura di Fabio Fognini al torneo di Montecarlo. L'azzurro, n.13 del seeding, ha ceduto in due set al tedesco Jan-Lennard Struff, n.61 del ranking Atp, in due set, on il punteggio 6-4, 6-2 in poco più di un'ora.