Serie C, penalizzazione per Siracusa e Akragas

Penalizzazioni più o meno pesanti per quattro società che militano nel campionato di Serie C. La Federcalcio, infatti, ha reso noto che "il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato quattro società di Lega Pro per alcune violazioni Covisoc. Il TFN ha inflitto 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva ad Arezzo (Girone A di Serie C) e Matera (Girone C di Serie C), 4 punti all’Akragas (Girone C di Serie C) e 1 punto al Siracusa (Girone C di Serie C)".

Queste la nuova classifica alla luce delle penalizzazioni inflitte dal Tfn: Lecce 71 punti; Catania 67; Trapani 64; Juve Stabia 50; Monopoli, Cosenza 48; Rende 46; Casertana 44; Siracusa, Francavilla 43; Sicula Leonzio 42; Catanzaro, Matera 40; Bisceglie 38; Reggina, Fidelis Andria 36; Paganese 32; Racing Fondi 26; Akragas 6. Virtus Francavilla e Juve Stabia una gara in meno Akragas e Matera 9 punti di penalizzazione Siracusa 5 punti di penalizzazione Fidelis Andria 3 punti di penalizzazione.