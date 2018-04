Da Roma al Lago di Garda sui pedali

ROMA, 18 APR - Nico Valsesia, l'ultratrail runner, ciclista e campione di endurance che da più di 20 anni colleziona imprese sportive estreme in tutto il mondo, parteciperà all'Italy Divide 2018, l'unsupported bicycle adventure più lunga d'Europa. Il 25 aprile 130 atleti partiranno da Roma per raggiungere il Comune di Torbole (Trento), sul Lago di Garda, percorrendo in tutto 900 km e 25.000 metri di dislivello positivo. Prenderanno parte alla competizione atleti dai cinque continenti, tra cui gli ultrabikers Jay Petervary, Josh Ibett e Mareca Peggy. Bikepackers e ultrarunners attraverseranno sei regioni italiane lungo i sentieri più selvaggi, toccando città come Siena, Firenze, Bologna, Mantova e Verona, prima di scalare il Monte Baldo e tagliare l'arrivo a Torbole. L'Italy Divide è una gara che non prevede checkpoint, ristori, recupero mezzi, ma nella quale vige la più totale autonomia. L'unicità di questo genere di gara è che gli atleti sono liberi di organizzare il proprio tempo come meglio credono.