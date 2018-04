Marotta, Oliver non aveva esperienza

ROMA, 18 APR - "Il presidente Uefa Ceferin ha detto che Collina non si tocca? Noi abbiamo parlato di una designazione criticabile perché per noi non era logica rispetto al rischio che la gara presentava perché si affrontavano due squadre dal ranking altissimo: per noi Oliver non aveva l'esperienza adatta a un match del genere". Così l'ad della Juventus, Giuseppe Marotta, torna sulla polemica arbitrale nella partita di Champions con il Real a Madrid. Quanto alla Var, sulla cui applicazione Ceferin dice di non avere fretta, Marotta, sempre e Premium Sport afferma: "La Var non porta alla perfezione ma riduce gli errori e quindi ritengo che debba essere inserita quanto prima. Ci sono metodi arbitrali diversi in giro per l'Europa e anche in Champions: e questo è paradossale. Va eliminata questa cosa".