Fiorentina-Lazio, espulso anche Inzaghi

ROMA, 18 APR - Anche il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha dovuto lasciare il campo di gioco durante Fiorentina-Lazio, dopo il portiere viola Sportiello e il suo difensore Murgia. L'arbitro Damato, al 36', ha deciso di allontanare l'allenatore ospite che stava protestando per un mancato rigore per un fallo in area su Lucas Leiva. Dopo aver estratto il rosso, l'arbitro ha fatto ricorso alla Var che ha confermato la sua decisione di non concedere il penalty. Il primo tempo si è concluso sul 2-2, con la Lazio che ha rimontato il doppio vantaggio raggiunto della squadra di Pioli.