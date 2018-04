Pallavolo:donne,a Novara gara-1 scudetto

ROMA, 18 APR - La Igor Gorgonzola Novara ha battuto l'Imoco Conegliano per 3-0 (25-23 25-20 25-21) in gara-1 delle finali scudetto del campionato di pallavolo donne. Migliori marcatrici per Novara Enogu con 14 punti e Piccinini e Plak con 10. Per Conegliano la messicana Bricio con 12. Gara-2 è in programma sabato a Conegliano.