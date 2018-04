Amichevole Italia-Arabia Saudita il 28/5

ROMA, 19 APR - Prima volta assoluta tra l'Italia e l'Arabia Saudita del calcio. Lunedì 28 maggio (ore 20.45) gli azzurri affronteranno in amichevole la nazionale saudita allo stadio Kybunpark di San Gallo. Sarà la prima sfida nella storia tra le nazionali dei due Paesi, così come per la prima volta gli azzurri saranno di scena nella città svizzera. Quella con l'Arabia Saudita aprirà la serie di amichevoli che chiuderanno la stagione degli Azzurri: venerdì 1 giugno a Nizza l'Italia affronterà la Francia mentre lunedì 4 giugno allo Juventus Stadium di Torino scenderà in campo contro l'Olanda.