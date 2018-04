Atp Montecarlo, Djokovic fuori agli 8/i

ROMA, 19 APR - Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Novak Djokovic al Masters 1000 di Montecarlo, terzo della stagione e primo sulla terra battuta. Il serbo ex n.1 del mondo è stato sconfitto per 6-7 (2-7) 6-2 6-3 dall'austriaco Dominic Thiem, testa di serie n.5. Si qualifica per i quarti di finale anche il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie n.4, che ha battuto in rimonta per 4-6 6-3 6-4 il tedesco Philipp Kohlschreiber. Avanti senza giocare il croato Marin Cilic: il suo avversario, il canadese Milos Raonic, si è ritirato per un problema al ginocchio destro.