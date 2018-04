Tour of Alps, a Sanchez la quarta tappa

ROMA, 19 APR - L'Astana continua a dominare sulle strade del Tour of the Alps: dopo Pello Bilbao a Folgaria e Miguel Angel Lopez sull'Alpe di Pampeago, arriva il successo dello spagnolo Luis Leon Sanchez, che ha trionfato sul traguardo di Lienz (Austria), aggiudicandosi la tappa partita da Chiusa e lunga 134,3 km. Per il team kazako si tratta del terzo successo in quattro frazioni dell'ex Giro del Trentino. Oggi si è messo in luce anche Chris Froome, che ha confermato di essere già in forma per il Giro d'Italia. Luis Leon Sanchez (3h'19"59") si è presentato in solitaria sul traguardo, precedendo due atleti del Team Lotto Nl-Jumbo, George Bennett e Koen Bouwman rispettivamente secondo e terzo, con distacchi di 6" e 11". Quinto Fabio Aru, sempre a 11". Thibaut Pinot (Groupama-Fdj), con il tempo di 14h12'29", ha conservato la leadership nella classifica generale: ha 15" di vantaggio su Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) e Miguel Angel Lopez (Astana). Quarto Chris Froome (Team Sky), a 16"; quinto Aru, a 50".