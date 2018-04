Sport, intesa Us Acli-min. Giustizia

ROMA, 20 APR - Lo sport come strumento di riabilitazione e reinserimento sociale, rivolto a indagati o imputati su disposizione del giudice laddove esistano i presupposti normativi, può portare all'estinzione del reato. È questo l'obiettivo della convenzione firmata ieri tra il ministro della Giustizia, Andrea Orlando e il presidente dell'Unione Sportiva Acli, Damiano Lembo. "Lo sport nel percorso rieducativo e di reinserimento sociale, questo è l'obiettivo dell'Unione Sportiva Acli - le parole di Damiano Lembo - che da anni collabora con molti istituti penitenziari per offrire programmi motori a soggetti privati della libertà personale". A questo scopo, l'Us Acli mette a disposizione 26 posti per lo svolgimento di tali attività in 18 sedi locali, dislocate su tutto il territorio nazionale.