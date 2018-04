'Fai tutto bene',storia di Marta Pagnini

ROMA, 20 APR - 'Fai tutto bene. Come la fatica mi ha insegnato a vincere'. È il titolo del libro di Marta Pagnini scritto assieme a Ilaria Brugnotti (ed. Baldini+Castoldi), presentato oggi al Coni, sulla storia della ex capitana della ginnastica ritmica azzurra, bronzo a Londra 2012. "Fai tutto bene, questa frase deve essere ben impressa nella mente di tutti -dice Marta- significa che si può sempre andare avanti nella vita e superare le difficoltà. Nel libro racconto della fatica fatta per riuscire, dimostrando a me stessa che si può arrivare in alto anche senza doti fisiche. Questo libro è dedicato a piccole e piccoli atleti non solo della ginnastica". Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha detto che "Marta è un bel personaggio, da studiare, sveglia, micidiale, riflessiva, si capisce che ha un'altra marcia, è di un'altra categoria. In quel 'fai tutto bene' c'è un messaggio alle nuove generazioni. Che bisogna fare poche cose e fatte bene. E Marta le ha fatte".