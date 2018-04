Un giocatore del Palermo coinvolto in incidente stradale: è illeso

PALERMO - Un giocatore del Palermo, Eddy Gnahoré, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nell’autostrada A19. Lo scontro tra due auto una Golf e una Mercedes ha provocato lunghissime code in autostrada. In aiuto di Gnahoré è intervenuto il giocatore Ilija Nestorovski, che viaggiava invece su un’altra vettura e si è subito sincerato delle condizioni del suo compagno di squadra, che peraltro non è rimasto ferito e nel pomeriggio si è allenato regolarmente agli ordini dell’allenatore Bruno Tedino.

All'inizio sembrava che anche Nestorovski fosse rimasto coinvolto nel sinistro. Il malinteso è stato provocato dai tifosi che hanno riconosciuto i due giocatori e hanno scattato diversi selfie con i loro beniamini. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polstrada e gli operai dell’Anas.