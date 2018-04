Tennis: Fed cup, aprirà Paolini-Mertens

GENOVA, 20 APR - Saranno Jasmine Paolini e Elise Mertens a aprire sabato alle 13,30, a Genova, la sfida della Fed cup di tennis fra Italia e Belgio, valida per i Play-off promozione del World group 2019, in programma nel week-end sulla terra rossa di Valletta Cambiaso, a Genova. A seguire Sara Errani e Alison van Uytvanck. Domenica, dalle 12, la sfida tra le due numero uno dei rispettivi team, Errani e Mertens e a seguire quella tra le due numero due, Paolini e Van Uytvanck. In chiusura il doppio tra la coppia azzurra Deborah Chiesa-Jessica Pieri e quella belga Kirsten Flipkens-Elise Mertens. Questo l'esito del sorteggio ufficiale che si è svolto oggi a Valletta Cambiaso. Per la sfida il capitano azzurro Tathiana Garbin ha convocato Sara Errani (n. 91 Wta), Jasmine Paolini (145), Deborah Chiesa (172) e Jessica Pieri (214). Il belga Ivo Van Aken ha invece scelto di affidarsi a Elise Mertens (17), Alison Van Uytvanck (50), Kirsten Flipkens (70) e Ysaline Bonaventure (133).