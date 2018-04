Snai: Juve avanti, 36% giocate su Napoli

ROMA, 20 APR - Juve favorita, ma Napoli in lizza: le quote Snai vedono nella sfida-scudetto un confronto. In lavagna il successo della Juve è offerto 2,10, con il colpo del Napoli a 3,90 e un pari a 3,30. Sui bianconeri punta uno scommettitore su due (51%), ma il 36% vede azzurro e il pari raccoglie il restante 13%. Partita tendenzialmente da Under, dato a 1,75 contro il 2,00 dell'Over. Il Goal è a 1,77, il No Goal 1,95. Lo 0-0 si gioca a 8,75. Higuain e Dybala sono i marcatori più probabili, a 2,75. Nel Napoli rispondono Mertens e Milik, entrambi a 3,50. Ma il goleador-principe anti-Juve è Hamsik, che è a 5,50. Il '2' della Roma sul campo della Spal è a 1,80, il pari a 3,55, il successo biancoazzurro 4,75. Domenica toccherà alla Lazio, nettamente favorita in casa contro la Samp: 1,30 contro 5,50 sul pari e l'8,50 del '2'. Una partita da Over 3,5, con almeno 4 gol totali, è pagata 1,95. Quota 'facile' anche per l'Inter, che gioca in trasferta contro il Chievo: Spalletti avanti 1,50, pari a 3,90, successo veneto a 7 contro 1.