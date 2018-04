Ciclismo: Pinot vince il Tour the Alps

ROMA, 20 APR - Thibaut Pinot ha vinto il Tour of the Alps di ciclismo, ex Giro del Trentino. L'ultima tappa, la 5/a, è invece andata al 21enne neoprofessionista ucraino della Bahrain-Merida, Mark Padun, che è scattato a cinque chilometri dalla fine e si è involato verso il traguardo. Padun si è imposto in 4h16'10", nella frazione partita da Rattenberg e conclusa a Innsbruck (sede dei prossimi Mondiali su strada), dopo 164,2 chilometri. Padun ha preceduto il neozelandese George Bennett di 5", il ceco Jan Hirt di 6", l'italiano Giulio Ciccone e l'altro neozelandese Ben O'Connor, sempre a 6". Il francese Pinot si è piazzato al sesto posto, a 9". Nono, invece, Domenico Pozzovivo, sempre a 9". Nella classifica generale finale Pinot, con il tempo di 18h28'48", precede Pozzovivo e il colombiano Miguel Angel Lopez Moreno, entrambi a 15". Quarto l'inglese Chris Froome a 16" e sesto Fabio Aru a 1'19".