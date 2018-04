Catania calcio, Lucarelli: «Con il Trapani faremo di tutto per vincere»

Torre del Grifo (Catania) - Lucarelli a carte scoperte. Il tecnico del Catania ha tenuto una conferenza stampa a pochi giorni dal posticipo di lunedì tra i rossazzurri e il Trapani. Presentando il match, l'allenatore toscano ha chiarito: “Giocheremo tutti a viso aperto, il Trapani ha giocatori da Serie B e farà di tutto per vincere. Noi altrettanto perchè vogliamo prima blindare il secondo posto, poi – nei 180 minuti che restano – tentare l'assalto al primato”. Sulle scelte di campo, Lucarelli anticipa: “I nostri senatori dovranno farci vincere la partita con la loro esperienza e con l'entusiasmo dei ragazzini. Marchese o Porcino? Gioca il primo dall'inizio”. E sul modulo: “Potrei tornare al 3-5-2 per fronteggiare il gioco più elastico degli avversari, bravi sui piazzati e sui colpi di testa. Vedremo. Dobbiamo farcela per noi stessi, la società e per il pubblico”.





Approfondimenti sul quotidiano La Sicilia domani in edicola o nell'edizione digitale