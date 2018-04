Gp Americhe: FP2,Iannone precede Marquez

ROMA, 20 APR - E' di Andrea Iannone il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gp delle Americhe di motociclismo, sul circuito di Austin (Texas). Con il tempo di 2'04"599 il pilota Suzuki ha staccato di 56 millesimi Marc Marquez (Honda) e di 264 Maverick Vinales (Yamaha). Quarto tempo per Valentino Rossi (+0.359) e quinto per Cal Crutchlow (+0.489). Alex Rins con la seconda Suzuki è sesto (+0.853), davanti alle Ducati di Jorge Lorenzo (0.888) e Andrea Dovizioso (+1"048). Nono tempo per Aleix Espargaro (Aprilia, +1"140) e decimo per Daniel Pedrosa (1"162).