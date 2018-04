Scialpinismo, Italia vince Patrouille

AOSTA, 21 APR - Trionfo in terra svizzera per il Centro sportivo esercito italiano (Cse) che ha conquistato la Patrouille des glaciers, massacrante gara di scialpinismo da Zermatt a Verbier. Robert Antonioli, Matteo Eydallin e Michel Boscacci hanno polverizzato il record della competizione percorrendo i 53 chilometri e i quasi 4.000 metri di dislivello positivo in 5 ore, 35 minuti e 27 secondi. Dietro di loro, distanziata di 10 minuti, è giunto al traguardo lo Swiss team 1 (Martin Anthamatten, Rémi Bonnet e Werner Marti). Ottimo quarto posto per la seconda squadra di militari italiani del Cse formata da Manfred Reichegger, Nadir Maguet e Davide Magnini.