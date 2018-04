MotoGp: Commissione avverte piloti

ROMA, 21 APR - "Ci saranno pene più severe per tutti": così Danilo Petrucci commenta ai microfoni di Sky Sport l'esito della safety commission che ha visto il confronto tra i piloti ed il numero uno della Dorna, Carmelo Ezpeleta dopo lo 'scontro' tra Valentino Rossi e Marc Marquez al Gp d'Argentina. Durante l'incontro, avvenuto nella notte italiana, la tensione tra i due sarebbe rimasta alta. Petrucci ha sottolineato che i piloti sono stati invitati "a non continuare a rivangare su ciò che è stato, anche perchè per il futuro, da qui in poi, gli Steward della FIM saranno più severi nelle loro sanzioni. Questa è la cosa più importante che è emersa. Ci chiedono poi di usare buonsenso nell'utilizzo dei social network quando magari trattiamo i dissapori sulle nostre vicende di gara. La Direzione Gara si è detta aperta a ricevere da noi, anche via email, suggerimenti o consigli, magari anche opinioni su fatti del passato".