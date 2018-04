Frongia, bene iniziativa su Flaminio

ROMA, 21 APR - "Una bellissima iniziativa per la quale ringraziamo 'Retake' e l'Istituto del credito sportivo (Ics), dal lato nostro stiamo dando una mano tramite Ama e Servizio Giardini, per l'amministrazione è un segnale molto forte. Da oltre un anno stiamo lavorando per il progetto di riqualificazione complessiva del Flaminio". Così l'assessore dello sport, politiche giovanili e grandi eventi di Roma, Daniele Frongia, a margine dell'opera di riqualificazione del Flaminio organizzata dall'Istituto per il credito sportivo. Si tratta di "tre linee di attività - precisa Frongia - che il Comune sta portando avanti: un progetto internazionale per uno studio di conservazione, i cui lavori sono partiti già da mesi con La Sapienza; un progetto temporaneo assieme al Municipio da realizzare nei prossimi mesi per animare lo stadio almeno nel suo perimetro e le curve; il progetto definitivo che, vista l'incuria degli ultimi 5 anni, necessita di un intervento molto consistente e per questo stiamo lavorando con il Coni".