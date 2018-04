Allegri, Italia sia fiera del Napoli

TORINO, 21 APR - "Il Napoli negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, è diventata una realtà in campo nazionale ed europeo ed il calcio italiano deve andarne fiero". Allegri si complimenta con gli avversarti di domani sera nel match-scudetto. "Non sono geloso che si parli di Sarrismo - spiega il tecnico bianconero - e Sarri è arrivato, dopo tanta gavetta, al livello che meritava. E' migliorato anche lui, come l'ho fatto io, e ancora devo migliorare perché ogni anno è un'esperienza che si porta a casa, riflettendo su cosa si è sbagliato e in cosa si può ancora fare meglio".