Inzaghi, noi in corsa per Champions

ROMA, 21 APR - "Sono cinque finali, ma mi sfiora la mente l'ultima partita con l'Inter. Sono focalizzato solo sulla Sampdoria. Siamo in corsa per la Champions e dobbiamo rimanerci, anche se era un obiettivo insperato all'inizio. Lazio, Inter e Roma tre squadre che hanno fatto un ottimo cammino, noi dobbiamo cercare di mantenere questo cammino". Lo dice Simone Inzaghi presentando Lazio-Sampdoria di domani allo stadio Olimpico. "Dobbiamo continuare in queste ultime 5 partite per noi importantissime. Dovremo cercare di fare attenzione alla fase difensiva, ci sono giocatori molto abili in avanti. Poca voglia di commentare le parole di Pioli che tornando su Fiorentina-Lazio ha detto: "C'è chi si lamenta dall'inizio anno, non è questo il modo di comportarsi". Pioli è un bravo tecnico e una persona che rispetto - la replica dell'allenatore biancoceleste - ognuno può esternare quello che vuole. Penso che i fatti sono sotto gli occhi di tutti, in questo momento le polemiche non mi interessano. Mi interessa solo la Sampdoria".