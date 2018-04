Atp Montecarlo: finale è Nishikori-Nadal

ROMA, 21 APR - Kei Nishikori raggiunge Rafa Nadal nella finale del torneo di Montecarlo, terzo Atp Masters 1000 stagionale. Sui campi in terra rossa del Country Club del Principato, il tennista giapponese, n.12 del seeding, ha sconfitto in rimonta nella seconda semifinale il tedesco Alexander Zverev, in tre set col punteggio di 3-6 6-3 6-4.