Moto: Gp Americhe, Aprilia in difficoltà

ROMA, 21 APR - Giornata impegnativa ad Austin per Aleix Espargaro' e Scott Redding. I piloti Aprilia, che ieri avevano disputato due buone sessioni di prova, hanno trovato condizioni di aderenza completamente diverse. La mancanza di feeling ha condizionato la preparazione alla qualifica, costringendo entrambi a passare a selezione della Q1. Per Aleix le maggiori difficoltà sono da imputarsi al bilanciamento della RS-GP, con un fastidioso chattering e poca aderenza. Nonostante l'utilizzo di diverse coperture, a livello di mescola, il pilota spagnolo non è stato incisivo e si deve accontentare della prima casella in settima fila sullo schieramento.