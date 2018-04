Maratona Londra, vince keniano Kipchoge

ROMA, 22 APR - Il keniano Eliud Kipchoge ha vinto, per la terza volta, la maratona di Londra. Secondo è giunto il britannico Mo Farah, terzo a sorpresa l'etiope Tola Shura Kitata. Con temperature intorno ai 23 gradi, è stata l'edizione più calda di sempre. Kipchoge era in corsa per un nuovo record mondiale ma nel finale, proprio a causa dell'alta temperatura, ha rallentato, tagliando il traguardo con il tempo di due ore, quattro minuti e 16 secondi, 79" più lento del primato appartenente al suo connazionale Dennis Kimetto. Kitata ha chiuso a 33 secondi di distanza. Farah ha tenuto il passo dei migliori per gran parte della gara, ma ha accumulato un distacco di due minuti e 5" dal vincitore. Il tempo di 2h6'21" gli è comunque bastato a battere il record britannico che apparteneva a Steve Jones. Il 4 volte campione olimpico gareggiava nella sua prima maratona dopo il ritiro dalla pista. Anche tra le donne, ma su un percorso diverso, la vittoria è andata al Kenya grazie alla campionessa olimpica dei 5.000 metri Vivian Cheruiyot.