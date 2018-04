Donadoni, il Bologna può fare di più

CAGLIARI, 22 APR - Quello con il Cagliari è uno zero a zero con qualche rimpianto per l'allenatore del Bologna Roberto Donadoni. "Possiamo fare qualcosa in più - sottolinea -: con più sicurezza e convinzione nei nostri mezzi avremmo potuto avere cinque o sei punti in più. Incidere non deve essere un optional, dobbiamo essere più convinti più decisi". Il tecnico fa i complimenti ai sostituti degli assenti: "Bene Crisetig - dice -, sia mercoledì sia oggi. Quest'anno ha giocato poco, ma sta dando le risposte che cercavo". Il futuro? "Cagliari e Bologna stanno cercando la salvezza. Ora mi auguro di fare un bel risultato contro il Milan". La scelta del 3-5-2? "Volevo Masina per tamponare e Orsolini per spingere - spiega -. In realtà non siamo stati molto intraprendenti. Però mi sembra che siamo riusciti a contenere bene il Cagliari". Ma pè vero che in futuro Donadoni potrebbe allenare in Sardegna? "Il Cagliari - risponde - ha un allenatore assolutamente all'altezza. Io penso a salvare il Bologna, e non ad altre cose".