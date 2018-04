Tiro a volo: Cdm Corea, Rossi è a -6

CHANGWON (COREA DEL SUD), 22 APR - La seconda 'tappa' di Coppa del Mondo di tiro a volo ha preso il via con le prime tre serie di Fossa Olimpica donne. Dopo i primi 75 piattelli a guidare la classifica provvisoria è la 47enne finlandese Satu Makela-Nummela, oro ai Giochi di Pechino 2008 e unica tra le 55 tiratrici impegnate oggi in pedana ad essere andata a riposo con il punteggio pieno. In rincorsa le azzurre, con Jessica Rossi miglior italiana con 69. La poliziotta di Crevalcore, oro olimpico a Londra 2012, non ha trovato la serie perfetta e con un 23/25 d'apertura e i successivi 22/25 e 24/25 ha chiuso il primo giorno di gara con 6 punti di ritardo rispetto alla leader. Con lei a quota 69 l'altra azzurra Alessia Iezzi, mentre Alessia Montanino è più indietro con 66/75. Con i 50 piattelli di domani le italiane possono ancora sperare di strappare un biglietto per la finale.