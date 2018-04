Roda rieletto presidente Fisi

MILANO, 22 APR - Flavio Roda è stato rieletto presidente della Fisi, la federazione italiana sport invernali. Percentuali plebiscitarie per Roda, eletto dall'assemblea svoltasi oggi a Milano con il 79,17% dei voti. Roda ha staccato Claudio Ravetto (10,94%), Maurizio Paniz (8,77%) e Franco Vismara (1,04). Roda dal palco ha trattenuto a stento le lacrime per la commozione: ''Cercherò di fare il bene della federazione con grande impegno e cercare di evitare gli errori fatti nel passato. Sarò un garante di questa federazione, farò il possibile affinché la Fisi possa crescere ulteriormente''. Roda ha dedicato il successo agli atleti: per lui si tratta del terzo mandato come presidente della Fisi.