Ternana vince 3-2 il derby col Perugia

PERUGIA, 22 APR - E' andato alla Ternana il derby umbro di serie B. Il Perugia è stato infatti sconfitto 2-3 allo stadio Curi davanti a 13.696 spettatori. Una partita approcciata meglio dalla squadra di De Canio in avvio ma sono stati i padroni di casa a passare in vantaggio al 29' con Di Carmine con un colpo di testa innescato da Terrani. Lo stesso Di Carmine ha siglato il raddoppio al 35', su imbeccata di Buonaiuto e Cerri. Tremolada, in chiusura di primo tempo, al 43', ha accorciato le distanze. Nella ripresa ancora Ternana all'arrembaggio. Al 52' Montalto pareggia beffando Leali sul secondo palo e poi al minuto 81 mette a segno di testa il definitivo 2-3. (ANSA).