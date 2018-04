Calcio Catania: contro il Trapani ora Lucarelli è tentato dal 3-5-2

TORRE DEL GRIFO - Ci sono tutti. Quasi tutti. Perché Caccavallo e Rossetti non fanno in tempo a recuperare la condizione. Ma in casa Catania dall’infermeria sono arrivate, ieri, ottime notizie.

Francesco Ripa, che sembrava in bilico, si è allenato e dunque domani dovrebbe essere a disposizione di Lucarelli. L’attaccante centrale, come nelle previsioni, partirà dalla panchina, ma non è da escludere, come è spesso accaduto, una staffetta con Curiale, titolare designato al di là del modulo. Che sia 3-5-2 o 4-3-3 poco importa.

Certo è che se Lucarelli dovesse optare per lo schieramento a due punte, giocando a specchio col Trapani, non è escluso che Ripa possa essere impiegato dal primo istante accanto a Curiale.

La coppia in trasferta ha colpito Rende e Fondi, soprattutto. Hanno segnato, in quelle due trasferte, i centravanti schierati appunto con il 3-5-2. Ma possibile che Lucarelli proprio adesso debba cambiare assetto?

In settimana, l’allenatore ha provato come al solito di tutto e di più. E alla vigilia della partita, in conferenza stampa, ha anche accennato alla tentazione di cominciare con un 3-5-2 che possa comunque cambiare pelle in qualsiasi momento del match, tamponando gli avversari che ovviamente faranno di tutto per tentare un approccio forte con il match.

Oggi è in programma la rifinitura per arrivare al confronto delle 20,45 preparati mentalmente e calcisticamente. La squadra dopo l’allenamento rimarrà in ritiro nell’albergo del Village a Torre del Grifo e domani completerà la lunga settimana di lavoro con un risveglio muscolare. Lucarelli ha già anticipato che giocheranno i senatori. Ipotizziamo, ma con il 4-3-3: Pisseri; Blondett, Aya, Bogdan, Marchese; Lodi, Biagianti, Mazzarani; Barisic, Curiale, Manneh (o Russotto). In caso di 3-5-2 Marchese e uno tra Esposito e Semenzato potrebbero agire sugli esterni, con Curiale e Baricis di punta, anche se non è da escludere Ripa o Russotto accanto al cannoniere.