Tuffi: Assoluti indoor,oro per Pellicani

TORINO, 22 APR - Chiara Pellacani, Vladimir Barbu, Giovanni Tocci e Andrea Chiarabini sono i campioni italiani al termine della terza e ultima giornata dei campionati Assoluti indoor di tuffi, conclusosi alla piscina Monumentale di Torino. I primi due si sono aggiudicati il titolo tricolore dalla piattaforma, Tocci e Chiarabini hanno invece vinto l'oro nel trampolino 3 metri sincro. Chiara Pellacani, romana classe 2002 tesserata per la Sport Fratelli Marconi, ha vinto con 253,50 punti davanti a Maia Biginelli e Silvia Murianni. Vladimir Barbu, ventenne carabiniere trentino, ha ottenuto 409,30 punti e si è imposto su Riccardo Giovannini e Mattia Placidi. Nel sincro Tocci e Chiarabini hanno totalizzato 399,27 punti, vincendo in volata la sfida con Lorenzo Marsaglia e Tommaso Rinaldi, argento. Il bronzo è andato a Francesco Porco e Andrea Cosoli. Nella classifica per società ha chiuso al primo posto il Gruppo Sportivo della Polizia, le Fiamme Oro Roma (150), davanti alla MR Sport Fratelli Marconi (132) e al Cosenza (129,50).