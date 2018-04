Crotone: Zenga, crediamo nella salvezza

UDINE, 22 APR - "Devo fare i complimenti ai giocatori perché anche nei momenti più difficili non hanno mai calato la concentrazione, mai smesso di credere che il lavoro porta risultati. La squadra non si è fermata davanti ai problemi, abbiamo cercato soluzioni alternative. Simy ci sta dando tanto". E' questo il pensiero del tecnico del Crotone Walter Zenga dopo la vittoria conquistata a Udine che ha condannato il Benevento alla serie B e riportato la sua squadra al quart'ultimo posto. E ora la salvezza si fa un obiettivo raggiungibile. "Ora la nostra energia positiva deve essere portata alla partita in casa con il Sassuolo - aggiunge - fondamentale, allo Scida potremo contare sull'apporto dei nostri tifosi. Non dirò ai ragazzi dovete vincere, ma dirò loro di fare il meglio possibile. Il nostro vantaggio deriva dal fatto che la città, il club, i giocatori sono abituati a giocarsela all'ultimo minuto dell'ultima partita, è una forza non indifferente".