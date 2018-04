Calcio Catania: alla vigilia del derby con il Trapani, Davis Curiale si racconta

CATANIA - Davis Curiale, centravanti del Catania, si racconta in una lunghissima intervista che La Sicilia pubblicherà nell'edizione del lunedì, giorno del derby interno con il Trapani.

Curiale è un ex granata, capocannoniere del campionato e fra le altre cose ha dichiarato: «Ho segnato 15 gol, quello con il Siracusa in casa resta il più importante. Eravamo reduci dalla batosta di Monopoli. Dovevamo dare una risposta. In quella settimana avevo problemi alla schiena, non dovevo essere disponibile. Lucarelli mi ha portato in panchina e sono anche entrato. Due minuti dopo ho ricevuto una splendida palla assist di Ciccio Lodi e ho firmato il gol con un pallonetto».

Curiale parla della sua carriera, della sua vita privata, dell'esperienza vissuta anche a Lecce e a Trapani, raccontando sensazioni e umori della piazza che risalgono alla sua parentesi.

